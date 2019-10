Milde Herbstage vorbei, jetzt wird's frisch und trüb

So präsentiert sich das Wetter in den kommenden Tagen. Quelle: wetter.tv

Der Oktober präsentierte sich ungemein mild und teilweise warm. Doch damit scheint es nun ein Ende zu haben. Die Temperaturen fallen.

Zweite Wochenhälfte verspricht Besserung

Der Oktober war ein Monat der Rekorde. Teilweise wurden sogar bis zu 28 Grad gemessen. Doch nun sinken die Temperaturen deutlich in den einstelligen Bereich. Der Herbst scheint sich vollends auszubreiten. Das Wetter zeigt sich in den kommenden Tagen vermehrt von seiner trüben und teils nassen Seite.Amüberwiegen die Wolken und besonders entlang der Nordalpen regnet es zeitweise, Schnee fällt vorerst nur im Hochgebirge. Im Donauraum und nördlich davon sowie im östlichen Flachland legt der Regen längere Pausen ein, von Osttirol bis ins Südburgenland bleibt es bis zum Abend noch trocken und die Sonne zeigt sich zwischendurch. Bei mäßigem bis lebhaftem Nordwestwind beginnt es deutlich abzukühlen, von Nord nach Süd erreichen die Temperaturen nur noch 9 bis 16 Grad.Derzeigt sich von seiner spätherbstlich kühlen, oft trüben und teils nassen Seite. Der Regenschwerpunkt verlagert sich von der Alpennordseite im Tagesverlauf allmählich in den Westen und Süden. In Ober- und Niederösterreich sowie in der Obersteiermark mischen sich bis auf 1000 m herab ein paar Schneeflocken dazu. Meist trocken mit ein paar Auflockerungen bleibt es nördlich der Donau. Es weht mäßiger Wind aus nördlichen Richtungen und die Temperaturen kommen über 5 bis 11 Grad nicht mehr hinaus.Auch amhalten sich zunächst dichte Wolken und bringen anfangs noch etwas Regen, oberhalb von 700 bis 1000 m ein paar Schneeflocken. Ab dem Vormittag lockert es besonders im östlichen Flachland sowie im Donauraum und nördlich davon auf, hier gehen sich noch ein paar Sonnenstunden aus. Im Westen und Süden bleibt es meist trüb. Bei teils lebhaftem Nord- bis Nordostwind liegen die Höchstwerte nur zwischen 5 und 11 Grad.Derhat ruhiges Spätherbstwetter zu bieten. Vor allem im Norden und Osten scheint verbreitet die Sonne, von Vorarlberg bis Kärnten ziehen im Tagesverlauf zunehmend dichte Wolken durch. Es bleibt aber auch hier meist trocken. Nach verbreitet leichtem Morgenfrost steigen die Temperaturen auf 5 bis 13 Grad.