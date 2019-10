Popsängerin Miley Cyrus glaubte nach ihrer Trennung von Liam, dass alle Männer böse sind. Cody bewies ihr das Gegenteil.

Nach der Trennung von Liam Hemsworth lenkte sich Miley Cyrus mit Kaitlynn Carter ab. Doch nur nach wenigen Wochen ging auch diese Beziehung in die Brüche. Aktuell ist sie mit dem Pop & R'n'B-Sänger Cody Simpson liiert.Auf Instagram deutete das Paar bereits Anfang des Monats an, dass sie zusammengezogen seien. "Der Tag, an dem ich einziehe", meinte Cody in einer Insta-Story.Dennoch zweifeln viele Fans daran, dass Miley es wirklich ernst mit Cody meint. Und warum war sie eigentlich zwischendurch mit einer Frau zusammen? In einem Insta-Live-Video verriet sie nun den Grund dafür: "Ich habe immer geglaubt, ich müsse lesbisch sein, weil alle Männer böse sind, aber das ist nicht wahr."Sie erklärt weiter: "Es gibt auch gute Menschen auf der Welt, die Schwänze haben. Ich habe bisher nur einen getroffen und es gibt ihn wirklich. Gebt nicht auf. Ihr müsst nicht homosexuell sein, es gibt auch gute Menschen mit Schwänzen da draußen, ihr müsst sie nur finden."