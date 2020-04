Milka bringt Brotaufstrich im März in den Handel

Ab Mitte März können sich Milka-Fans nun auch eine Haselnusscreme auf das Brot schmieren. Erhältlich wird es in den Größen 350 Gramm und 600 Gramm sein.

Das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Dafür hat Milka nun eine Haselnusscreme entwickelt, die Schokoladen-Fans schon zum Frühstück genießen können."Mit Innovationen wie der Milka Haselnusscreme positionieren wir die Marke Milka in einem für uns neuen und spannenden Segment, welches großes Potenzial für die Marke birgt – sprichwörtlich a zarte Gschicht", sagt Nina Mahnik, Marketing Manager bei Mondelez Österreich.Der neue Milka Brotaufstrich mit feiner Haselnussnote ist ab Mitte März im 350-Gramm-Glas und in der 600-Gramm-Variante auf dem österreichischen Markt erhältlich. Bei der Entwicklung des Produkts wurde vor allem auf die Auswahl der Zutaten geachtet. So verwendet Milka zum Beispiel Sonnenblumenöl in der Rezeptur.