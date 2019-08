Schock und Freude für die schwangere Milla

Ihre letzte Schwangerschaft endete mit einer Not-Abtreibung, nun erwartet Milla Jovovich (43) wieder Nachwuchs.

Gemeinsam mit ihrem Mann, dem Filmemacher Paul W.S. Anderson (54), hat die Schauspielerin bereits zwei Töchter. Ever ist elf, Dashiel vier Jahre alt. Nun ist ein kleines Geschwisterchen auf dem Weg, erneut eine Tochter. Mit dem Verkünden der Baby-News ließ sich Milla Jovovich Zeit und erklärt auf Instagram den Grund dafür."Schon wieder schwanger", schrieb das ehemalige Topmodel. "Nachdem ich vor 13 Wochen herausgefunden habe, dass ich schwanger bin, durchlebte ich ein Wechselbad der Gefühle, von totaler Freude bis zu riesigem Schrecken. Wegen meines Alters und dem Abbruch der letzten Schwangerschaft wollte ich nicht zu schnell an diesem potentiellen Baby hängen."Die letzten Monate seien "kein Spaß" gewesen, Milla habe die meiste Zeit in Arztpraxen verbracht, um auf verschiedene Testergebnisse zu warten. Diese geben nun glücklicherweise keinen Anlass zur Sorge. "Trotzdem, wünscht mir und meinem Baby Glück", appelliert Milla an ihre Fans.Vor zwei Jahren war der "Resident Evil"-Star dazu gezwungen gewesen,, nachdem die Wehen frühzeitig eingesetzt hatten.(lfd)