Minister: Keine Gerüchte auf Social Media verbreiten

Das Innenministerium appelliert an die Österreicher, keine unbestätigten Gerüchte und Meldungen auf sozialen Medien weiterzuverbreiten und nur offiziellen Informationen zu vertrauen.

Diese Woche hat die Bundesregierung mehrere Maßnahmen zur Einschränkung der Coronavirus-Verbreitung erlassen. Schulen bleiben geschlossen, öffentliche Veranstaltungen werden fast komplett untersagt.Auf sozialen Medien brodelt nun die Gerüchteküche über mögliche vorenthaltene Informationen oder Regierungspläne. ÖVP-Innenminister Karl Nehammer sieht sich deshalb veranlasst, in einer Presseaussendung vor Gerüchten und Falschmeldungen und deren Weiterverbreitung zu warnen."Ich appelliere aber auch an das Verantwortungsbewusstsein jedes einzelnen, keine Gerüchte – ob mündlich oder über andere elektronische Kommunikationsdienste – zu verbreiten. Das erschwert die Arbeit der Behörden und der beteiligten Einsatzorganisationen", so Nehammer.Es sei in dieser Situation besonders wichtig, die anstehenden Aufgaben mit Ruhe und Besonnenheit zu lösen. "Ich möchte besonders vor Falschmeldungen warnen, die auf Sozialen Medien oder auf anderen Kommunikationskanälen kursieren. Ich rufe die Österreicherinnen und Österreicher auf: Vertrauen Sie ausschließlich den Mitteilungen der öffentlichen Behörden und der zuständigen Ministerien", warnte der Innenminister."Die gesamte Bundesregierung ist bestrebt, die Menschen zeitnah und rasch über die aktuellen Entwicklungen zu informieren", ergänzte Innenminister Nehammer.