Ministerin Raab hat 10 Rollen Klopapier daheim

Frauen- und Integrationsministerin Susanne Raab verriet im "Biber"-Interview unter anderem, wie viele Rollen Klopapier sie zu Hause auf Vorrat und wie viele feministische Bücher sie bisher gelesen hat.

Hamstern sieht anders aus: Im Zahlen-Interview mit dem "Biber"-Magazin verriet Integrations- und Frauenministerin Susanne Raab (ÖVP), dass sie momentan zehn Rollen Klopapier zu Hause hat.Über die neuesten Corona-Entwicklungen informiert sich Raab alle drei Stunden, mit ihrer Familie skypt sie täglich zweimal. Dreimal am Tag macht sich die Ministerin Gedanken über ihre älteren Verwandten. Auf die Frage, wie hoch ihr erstes Gehalt war, gestikulierte Raab 950 Euro. Fünfmal im Jahr trägt die Politikerin ein Dirndl, sie kann bei zwei Liedern von Andreas Gabalier mitsingen.Vier feministische Bücher hat die Juristin in ihrem Leben gelesen. Zwei Feministinnen zählen zu ihren Freunden. Wie viele geflüchtete Frauen und Kinder von Lesbos Österreich aufnehmen sollte? "Null", so Raab.Anfang des Jahres war auch Vizekanzler Werner Kogler im "Biber"-Zahlen-Interview: