Ministerium zeigt jetzt noch mehr Daten zum Virus

Das Gesundheitsministerium veröffentlicht nun noch detailliertere Informationen zum Fortschritt der Corona-Pandemie in Österreich.

Prozentuelle Steigerungen, Auslastung des Gesundheitssystems, Replikationsfaktor, aktuelle Erkrankungen, Genesungen und Todesfälle – die Bundesregierung erklärt seit Wochen ihr Vorgehen in der Corona-Pandemie mit verschiedenen Zahlen und Daten.Seit März informiert das Gesundheitsministerium über ein interaktives Dashboard zu den Entwicklungen der Covid-19-Fälle in Österreich – zum Start zwang der Massenansturm die Server der Website sogar in die Knie.Jetzt gibt es die ersten Lockerungen der Ausgangsbeschränkungen und auch das Dashboard wurde erweitert. Nun veröffentlicht das Ministerium deutlich mehr Informationen als zuvor. Es gibt etwa eine epidemiologische Kurve, die den tatsächlichen Zuwachs an positiv getesteten Personen pro Tag abbildet. Oder eine genaue Aufschlüsselung der belegten Spitalsbetten.Als Quelle für alle Diagramme dienen ausschließlich die geprüften und validierten Daten gemäß Epidemiegesetz. Die Daten werden von den Bezirksverwaltungsbehörden zur Verfügung gestellt. Bei der Übermittlung der Fälle kann es zu Verzögerungen in der Darstellung kommen.Zudem setzt das Ministerium nun auch auf offene Daten. Mit nur einem Klick können die Angaben des Dashboards heruntergeladen und frei genutzt werden. Eigene Visualisierungen und die Weiterverbreitung von gesicherten Daten ist somit möglich. Auch App-Entwickler könnten auf Basis der Informationen neue Anwendungen programmieren.