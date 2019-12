Misshandeltes Baby: Vater (35) jetzt in U-Haft

Die Mutter des drei Monate alten Buben, der im Spital um sein Leben kämpft, wurde auf freiem Fuß angezeigt.

Drei Tage, nachdem ein Säugling mit schweren Gehirnverletzungen in ein Wiener Spital eingeliefert wurde, hat das Landesgericht Wien am Sonntag die Untersuchungshaft über den Vater des Kindes verhängt. Einem diesbezüglichen Antrag der Staatsanwaltschaft wurde stattgegeben, bestätigte eine Sprecherin der Behörde gegenüberDer 35-Jährige wird verdächtigt,. Er sitzt in der Justizanstalt Wien-Josefstadt ein. Falls das Baby die Verletzungen nicht überlebt, drohen dem Mann bis zu zehn Jahre Haft. Auch gegen die Mutter (30) wird wegen Missbrauchsvorwürfen ermittelt, sie blieb zunächst auf freiem Fuß., sein Zustand ist kritisch. Er würde aller Voraussicht nach selbst im Falle seines Überlebens schwere Folgeschäden davontragen.Die Mutter hatte am Donnerstag die Rettung verständigt, weil ihr Sohn unnatürliche Schreie von sich gab. Im Spital stellten die Ärzte sowohl kürzlich zugefügte, als auch schon ältere Verletzungen fest. Die Eltern, zwei Österreicher aus Wien-Liesing, werden nun verdächtigt, ihr Kind misshandelt zu haben, etwa durch Schütteln. Sie bestreiten die Vorwürfe.