Corona-Dreh: Tom Cruise baut Rom in England nach

Die Eröffnungssequenz für den neuen "Mission: Impossible" hätte in Venedig stattfinden sollen, doch dann brach Corona aus und die Filmcrew zog die Notbremse.Die Studiobosse lassen Rom jetzt in den den Longcross Studios in Surrey, England, nachbauen. Laut " Sun " soll die Spanische Treppe, eines der Wahrzeichen von Rom, eine Kopie erhalten.Es ist ein Monster-Projekt: 136 Stufen und die Kirche Trinita dei Monti an ihrer Spitze werden nachgebaut."Es wird ein Vermögen kosten, ist aber immer noch billiger als alle für Monate und Monate warten zu lassen. Es könnte den Film retten."Wenn sich die Studiobosse und Held Tom Cruise da nur nicht verkühlen: In England laufen die Corona-Maßnahmen so gut wie gar nicht an, obwohl die Fußball-Mannschaft von Arsenal bereits in Quarantäne ist. Es gibt noch keinen Plan, Schulen zu schließen. Premier Boris Johnson wird dafür schon heftig kritisiert, unter anderem von der Weltgesundheitsorganisation WHO. Sollte das Virus sich auf der Britischen Insel ausbreiten, könnte es erneut zu einem Dreh-Stop kommen, was noch mehr Geld verschlingt und dem Projekt vielleicht sogar den Todesstoß versetzen könnte."Mission: Impossible" setzt, wie auch James Bond, auf exotische Drehorte. Auch vom Dach der Wiener Staatsoper ist Ethan Hunt, damals für "Rogue Nation", bereits gesprungen. Er hat sowieso eine Liebe für die Oper, denn auch bei den Bregenzer Festspielen wurde bereits gedreht.Im 7. Abenteuer des Franchise um Geheimagent Ethan Hunt (Tom Cruise) wird wieder Christopher McQuarrie Regie führen. Er war auch schon bei den Teilen "Rogue Nation" und "Fallout" dabei. Rebecca Ferguson ist auch wieder als Ilsa Faust an Bord.Geplant wäre, dass "Mission: Impossible" am 23. Juli 2021 ins Kino kommt.