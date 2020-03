Arsenal-Coach hat Corona, Team muss in Quarantäne

Die Lage rund um den Coronavirus wird in ganz Europa immer heftiger. Auch in England breitet sich der neue Erreger weiter aus. Nun hat es sogar Arsenal-Trainer Mikel Arteta erwischt.

Die halbe Mannschaft von Juventus ist bereits in Quarantäne , ebenso Real Madrid und Leicester City . Nun hat der Coronavirus auch London erreicht.Arsenal-Coach Mikel Arteta ist positiv auf den CoVID-19 getestet worden. Alle Personen, die mit Arteta in engem Kontakt standen, müssen nun unter Quarantäne gestellt werden. Das umschließt die komplette Arsenal-Mannschaft sowie das Trainerteam.Der Verein kooperiert eng mit den Gesundheitsbehörden, die nächsten Spiele der Gunners werden mit ziemlicher Sicherheit abgesagt.Wie in England mit Geisterspielen und Spiel-Absagen umgegangen wird ist aktuell noch ein wenig undurchsichtig. Vor dem Spieltag am Samstag muss allerdings zeitnah eine Entscheidung getroffen werden.