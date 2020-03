Real Madrid in Quarantäne, positiver Test von Spieler

Das Coronavirus zwingt Real Madrid zu drastischen Maßnahmen. Ein Basketballer wurde positiv getestet. Alle Spieler, auch die Fußballer, müssen in Quarantäne.

Real Madrid gab am Donnerstag offiziell bekannt, dass ein Spieler der Basketball-Mannschaft positiv auf das Coronavirus getestet wurde.Der Klub reagiert mit einer umfassenden Quarantäne für alle Spieler der Fußballer und Basketballer, die sich am Vereinsgelände Einrichtungen teilen.Alle Einrichtungen des Klubs werden geschlossen. Mitarbeitern wird empfohlen, sich ebenfalls in Isolation zu begeben.Die spanische Liga reagierte umgehend und setzte den laufenden Wettbewerb aus. Das heißt: Der gesamte Spieltag der Primera Division wird vorerst verschoben. Wann und wie es weitergehen könnte, ist unklar.