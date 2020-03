Teamkollegen von Fuchs in Corona-Quarantäne

Der Coronavirus breitet sich nun auch rasant nach England aus. Beim Premier-League-Dritten Leicester City haben sich mehrere Spieler in Quarantäne begeben.

Die Elf von Ex-ÖFB-Teamkapitän Christian Fuchs ist vom neuartigen Erreger betroffen. Brendan Rodgers bestätigte am Donnerstag, dass mehrere Spieler Symptome des Coronavirus gezeigt haben.Daraufhin mussten sich die Kicker in Quarantäne begeben, um welche Spieler es sich handelt, wollte der Trainer nicht verraten.Die Auswärtspartie gegen Watford wackelt. "Die öffentliche Gesundheit ist das Wichtigste", betont der Leicester-Trainer."Beim Fußball geht es um die Spieler und die Fans, und wenn eins davon fehlt, ist es nicht dasselbe", spricht sich Rodgers gegen Geisterspiele in der Premier League aus.