Kollege hat Coronavirus! Ronaldo droht Quarantäne

Italien ist schwer durch den Coronavirus gebeutelt. Nun breitet sich der neue Erreger auch bei den Serie-A-Stars aus. Juventus-Verteidiger Daniele Rugani wurde positiv getestet.

Der Verein teilt mit, dass der 25-Jährige keine Symptome zeigt, der Test allerdings positiv war. Rugani muss nun in Quarantäne.Ob der Abwehrmann seit seiner Infektion Kontakt mit seinen Mannschaftskollegen hatte, ist noch unklar. Cristiano Ronaldo und Co. könnte ebenfalls eine Isolierung drohen.Auch Mitarbeiter und Trainer von Juventus könnten betroffen sein. Hinter dem Champions-League-Achtelfinale zwischen der "Alten Dame" und Olympique Lyon am 17. März steht ein dickes Fragezeichen.