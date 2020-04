Mit diesem Falt-Trick bleiben Chips länger frisch

Überleben im Shutdown gesichert: Ein Twitter-Video zeigt, wie ihr eine Chipspackung ganz ohne Verschlussclip oder andere Hilfsmittel wieder luftdicht verschließen könnt.

Jetzt einmal ganz ehrlich: Wer hatte in den vergangenen sechs Wochen nicht zumindest einmal die Finger in einer Chipspackung? Eben. Leider muss man die Packung auch immer gleich ganz aufessen, denn lässt man ein paar Chips übrig, werden diese schnell weich und schmecken alt. Ein Dilemma, dass bald für ein paar Quarantäne-Kilos mehr auf der Waage sorgen könnte.Da kommt es uns nur gelegen, dass wir jetzt auf Twitter einen Trick entdeckt haben, mit dem man die Chipspackung ganz einfach wieder verschließen kann:Padma Lakshmi aus New York zeigt in dem Video eine Falttechnik, mit der die Packung garantiert luftdicht verschlossen wird - ganz ohne Verschlussclip oder andere Hilfsmittel.