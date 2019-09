Mit diesem Möbelstück wirkt dein Zuhause wie neu

Sie sind vor allem praktisch bei kleiner Wohnfläche und liegen voll im Trend: Raumteiler verändern dein Zuhause komplett.

Du brauchst in deiner Wohnung mehr Platz, Struktur oder Ordnung? Dann ist ein Raumteiler genau die richtige Lösung.Der praktische Einrichtungsgegenstand eignet sich vor allem für kleinere Wohnungen, die nur mit einem oder zwei Zimmern ausgestattet sind.Sie trennen den Raum in zwei oder mehrere Teile. So lässt sich das Wohnzimmer beispielsweise auch als Arbeitszimmer nutzen. Zudem können Raumteiler auch als Stauraum fungieren.Es gibt verschiedene Modelle. Manchmal einfach nur als Trennwand, die auch die Funktion einer Garderobe übernehmen kann oder als praktisches Regal.Auch Kommoden oder Sideboards können wie ein Regal als Raumteiler und Stauraum genutzt werden. In einer kleinen Wohnung kannst du dein Bett mit einer schönen Kommode abgrenzen und dir ein kleines eigenes Schlafzimmer schaffen.Der Klassiker unter den Raumteilern ist der Paravent, auch spanische Wand genannt. Diese mobile Trennwand lässt sich unkompliziert überall aufstellen. Da er aber nicht sonderlich hoch und breit ist, dient er mehr als hübsches Separee in kleineren Räumen.