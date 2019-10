Mit diesem Trick hilft der Kaffee gegen Kopfschmerz

Kaffee schmeckt gut und macht uns munter. Doch es gibt auch eine Möglichkeit dafür zu sorgen, dass der Kaffee auch einen brummenden Schädel beruhigen kann.

Kaffee gilt für viele von uns ja schon an sich als Lebensretter am Morgen, oder am späten Abend, wenn wir munter bleiben wollen. Dass er überdies auch gesund ist, haben Forscher in der Vergangenheit schon bewiesen.



Doch mit einem einfachen Trick wird der Kaffee nicht nur zum Muntermacher, sondern auch zu einem Kopfweh-Killer. Auch wenn das schon beinahe zu schön klingt um wahr zu sein, gibt es eine Zutat, die dazu führt, dass der Kaffee Kopfschmerzen lindert.Dabei handelt es sich um ein Ingwergewächs, das viele von uns eher mit Weihnachten, als mit Kopfschmerzlinderung in Verbindung bringen. Das orientalische Gewürz Kardamom kann tatsächlich Abhilfe schaffen. Wie genau du den Kaffee mit der Extra-Zutat zubereiten solltest, damit er seine ganze Wirkung entfaltet, siehst du im Video oben.