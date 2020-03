Mit diesem Video warnen uns die Italiener

Mit einem Video rufen Italiener andere Nationen dazu auf, zuhause zu bleiben, indem sie eine Botschaft an ihr vergangenes, naives Ich senden.

In Italien haben sich bereits über 30.000 Menschen mit Covid-19 infiziert, mehr als 2.500 Menschen sind ums Leben gekommen. Vergangene Woche verhängte die Regierung für das gesamte Land eine Ausgangssperre.Ganz Europa blickt nun auf die Entwicklungen in Italien und sieht darin seine eigene Zukunft. In diesem Zusammenhang haben sich Italiener, die sich in Quarantäne befinden, mit einer Botschaft an die Öffentlichkeit gewandt: Sie senden in einem Video eine Nachricht an ihr zehn Tage jüngeres Ich.Denn innerhalb von wenigen Tagen hatte sich ihr Leben komplett verändert. Sie hatten die Folgen ihrer Nachlässigkeit zu spüren bekommen. Denn auch sie taten das Coronavirus zunächst als einfache Grippe ab und legten keinen Wert auf spezielle Vorsichtsmaßnahmen, belustigten sich gar noch über Menschen, die Schutzmasken trugen.Die Botschaft an das vergangene Ich (und damit an die Welt) ist deutlich: "Wenn du zuhause geblieben wärst, müsste ich jetzt nicht in Quarantäne sein," betont ein junger Mann. "Was du riskierst, ist nicht, eine "normale" Grippe zu kriegen. Dieses Problem ist ernstzunehmender als die meisten Menschen auf der Welt glauben." Das Video geht nun um die Welt. Über sechs Millionen Mal wurde es bereits aufgerufen.Das Projekt wurde von "A Thing By", einem Kollektiv von Filmemachern aus Mailand, in die Wege geleitet, die Menschen dazu aufgerufen haben, eine Botschaft an sich selbst zu richten, als die Situation noch nicht außer Kontrolle schien.