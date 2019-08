Mit "Heute" könnt Ihr Euch "Toy Story"-Goodies holen

Mit der Ausgabe vom 12.8. bekommt Ihr zum Filmstart (15.8.) ein Give-Away von "Toy Story: Alles hört auf kein Kommando" in verschiedenen Cineplexx-Kinos.

Toy Story 4 - Das ist Forky

Die beliebtesten Spielzeuge der Filmgeschichte sind endlich zurück auf der großen Kinoleinwand! Woody hat in Bonnies Kinderzimmer ein Zuhause gefunden und genießt sein ruhiges Cowboy-Dasein, bis ihm Bonnie einen neuen und sehr speziellen Mitbewohner präsentiert: Forky! Eines wird bald klar: Mit Forky in der Spielzeugkiste bleibt nichts wie es war! Denn Forky hat eine schwere Identitätskrise und ist davon überzeugt, kein Spielzeug zu sein. Doch was ist er dann? Müll? Forky ist sich jedenfalls sicher für etwas anderes bestimmt zu sein. Und das versucht er auf halsbrecherische Art zu beweisen.Schon bald geht es auf in ein außergewöhnliches Abenteuer, auf dem die Freunde auch auf Spielzeuge der anderen Art treffen: Ducky und Bunny sind vorlaute Jahrmarkt-Stofftiere, die mit einer großen Klappe und einem noch größeren Ego darauf warten gewonnen zu werden. Zusammen mit alten und neuen Freunden erleben Forky und Woody den Roadtrip ihres Lebens und lernen dabei, dass die Welt für ein Spielzeug viel größer ist als jemals gedacht.Eine ausführliche Filmkritik von "Toy Story: Alles hört auf kein Kommando" findet Ihr. Der Trailer der Animationskomödie:Einfach mit der "Heute" vom 12. August in eines der folgenden Cineplexx-Kinos gehen und am 15. August ein Goody (Auswahl aus Bastel-Set, Booklet und A1 Filmplakat) holen – solange der Vorrat reicht:ApolloAuhofDonau PlexWienerbergVillageWiener NeustadtAmstettenLinzArtisKinowelt SCSKinowelt Millenium"Toy Story: Alles hört auf kein Kommando" startet am 15. August in den österreichischen Kinos.(lfd)