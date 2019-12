Linzer Polizei jagt diesenRotkäppchen-Bankräuber

Nach dem Banküberfall in Linz sucht die Polizei jetzt mit Fotos nach dem Täter. Bilder aus der Überwachungskameras zeigen den Mann mit roter Haube.

Um 9.17 Uhr stürmte der bislang Unbekannte mit einer Pistole bewaffnet in die Raika-Filiale beim Winkler-Markt Dornach in Urfahr. Wie berichtet , bedrohte er einen Angestellten und ließ sich das Geld in eine mitgebrachte, helle Tasche packen.Ebenfalls darin versteckt war ein Alarmpaket, das kurz nach dem Verlassen der Bank explodierte und rote Farbe versprühte.Die Polizei veröffentlichte jetzt ein Fahndungsfoto des Räubers. Darauf deutlich zu sehen: Der Täter trug eine rote Haube, Jeans, eine dunkle Jacke sowie grüne Handschuhe.Wichtiger Hinweis: Der roten Haube hat sich der Mann bereits entledigt. Darunter trug er allerdings noch eine schwarze Haube.Der Täter ist etwa 1,70 Meter groß, wird als dicklich beschrieben. Er soll mit ausländischem Akzent gesprochen haben.Aktuell läuft noch eine Großfahndung. Die Höhe der Beute ist noch nicht bekannt. Die Polizei bitte um Hinweise, schreibt auf Facebook: Wer hat Rauchentwicklung oder Verdächtiges gesehen? Hinweise an: 059133 40-3333.