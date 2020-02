Mit 'Schalter': Bewusstsein kann abgedreht werden

An und Aus. Was beim Licht funktioniert, scheint auch mit unserem Gehirn zu klappen. Das zeigen neueste Forschungsergebnisse.

Schalter für Bewusstsein im Hirn?

Seit rund 200.000 Jahren wandelt der Mensch auf diesem Planeten. Doch bis heute ist es uns nicht gelungen, die Geheimnisse eines Lebens zu lüften. Fangen wir beispielsweise beim Bewusstsein an. Tatsächlich kann man nicht genau definieren, was das ist. Wo wir uns aber zum Großteil einig wären ist, dass wir im Wachzustand ein Bewusstsein haben, und ihm Schlaf eher nicht.Als Schlüssel zum Bewusstsein gilt das Gehirn. Und Forschern aus Israel und aus den USA sind aktuell dem Geheimnis um ein ganzes Stück näher gekommen. Denn ihnen gelang es, mit nur einem kleinen Stromschlag, Affen aus einer Narkose zu wecken. Dafür pflanzte man zwei Makaken Elektroden an den Thalamus. Der liegt ziemlich genau in der Mitte des Schädels.Für zwei Stunden versetzte man die Affen in einen Tiefschlaf. Die Narkose drehte man nicht ab sondern schaltete die Elektroden ein. Man schickte rhythmische Impulse an den Thalamus und tatsächlich: Die Makaken öffneten ihre Augen, reagierten auf Geräusche und versuchten auch nach Gegenständen zu greifen.Eine wahre Sensation. Denn auch bei einem zweiten Narkosemittel wurde die Narkose einfach übergangen. Durch die kleinen Impulse wurden ganze Netzwerke im Gehirn aktiv. Jedoch fand man heraus, dass nur der zentrale laterale Nucleus die Signale verschickt. Elektroden, die an anderen Stellen des Thalamus angebracht waren, brachten gar keinen Effekt. Konkret: Die Stöße mussten auf den Millimeter genau 50 Mal pro Sekunde und zwar mit einer Stärke von 50 Hertz verschickt werden.Es scheint also so, als ob sich im Thalamus ein Schalter befindet, der die Affen aus dem Schlaf holte. Denn solange er stimuliert wurde, waren die Makaken wach. Ab dem Zeitpunkt, an dem man den Strom abdrehte, versanken sie in den Tiefschlaf.Jedoch merkten die Wissenschaftler an, dass man nicht mit Sicherheit sagen könnte, was die Tiere im Wachzustand erlebt hätten. So berichten Forscher, dass die Affen wohl nichts voll erlebten. Dennoch hofft man nun, dass man mit dem Wissen an Methoden arbeiten kann, um Krankheiten zu heilen, die das Bewusstsein angreifen.