Derzeit keine Koalition ohne ÖVP realistisch

Über Koalitionen wird im Wahlkampffinale häufig diskutiert, aber welche Varianten haben überhaupt eine realistische Mehrheit? Eine von "Heute" in Auftrag gegebene Umfrage hat die Antwort.

Der vermutliche Wahlsieger ÖVP wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch der nächsten Regierung angehören. Denn eine Mehrheit gegen Türkis würde eine Zusammenarbeit von Rot und Blau entweder mit Grünen oder Neos erfordern – beide Varianten sind derzeit sehr unrealistisch.Türkis-Blau fortsetzen wollen nur mehr FPÖ-Fans. Deklarierte ÖVP-Wähler sprechen sich zu 29 Prozent für eine türkis-pinke Koalition aus. Die käme derzeit allerdings nur auf 41 Prozent. 21 Prozent wollen Türkis-Blau II, 17 Prozent einen "Dreier" mit Grünen und Neos, 14 Prozent Türkis-Blau. Türkis-Rot kommt nur auf 7 Prozent Zustimmung.hat mit 53 Prozent zwar die Mehrheit, 2017 waren es aber noch 57,5 Prozent. Laut Schwankungsbreite wären aber auch nur 49 Prozent möglich.hat mit 55 Prozent die stabilste Mehrheit und selbst bei einem Abschneiden beider Parteien am unteren Ende der Schwankungsbreite 51 Prozent.kommt auf 54 Prozent. Auch hier könnten aber – schneiden alle drei am unteren Ende der Schwankungsbreite ab – nur 49 Prozent drohen.erreicht derzeit 46 Prozent. Für die 50 Prozent müssten beide Parteien am oberen Ende der Schwankungsbreite liegen (35 und 15 Prozent).kommt auf 43 Prozent. Selbst wenn man die möglichen Bestwerte annimmt, gibt es für die "linke Mehrheit" (O-Ton Kurz) nur 48 Prozent.