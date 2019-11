MondoVino 2019: 1.000 edle Tropfen

Wein & Co schickt sein einzigartiges Wein- und Kulinarikfestival in eine neue Runde.

Wenn sich über 200 Winzer und Winzerinnen sowie Spirituosen- und Alimentari-Produzenten aus aller Welt im Wiener MAK treffen, dann geht das Wein- und Kulinarikfestival MondoVino in eine neue Runde. Mehr als 1.000 Weine, eine Natural-Wine-Bar sowie eine Bar mit Top-Raritäten aus aller Welt werden am 22. und 23. November 2019 auf die Besucher warten.Ob vom Neusiedlersee, aus der Steiermark, der Wachau, aus französischen Weinregionen, Spanien, Italien oder Südafrika – insgesamt reisen über 200 aus aller Welt stammende Winzer und Winzerinnen extra nach Wien. Und bringen über 1.000 Tropfen zur Verkostung mit. Neben alten Weinklassikern, trendigen Newcomern, hochwertigen Bränden, hochprozentigen Whiskys und Cognacs warten unter anderem Neuheiten aus den Reihen der feinen Delikatessen und Schokoladen auf die Gäste. "Die MondoVino hat sich über die letzten Jahre zum Fixpunkt in der Weinszene etabliert. Besonders aber freut es uns, dass wir immer mehr jüngere Weinbegeisterte begrüßen dürfen. Das Thema Wein ist moderner denn je!", freut sich WEIN & CO Marketingleiter Johannes Vasak.Mit dabei sind dieses Jahr unter anderem die Weingüter Zahle, F.X. Pichler, Ernst Triebaumer, Umathum, Tement, Rioja Alta, Querciabella, Lageder, Champagner Pol Roger und viele mehr.Übrigens findet auch heuer wieder eine MondoVino Afterparty statt. In der Filiale Schottentor lässt WEIN & CO bereits am Freitag, 22.11., bei freiem Eintritt die Weinmesse mit coolen DJ Sounds ausklingen.Freitag, 22. und Samstag, 23. November 2019jeweils von 15:00 bis 21:00 UhrMAK Wien, Stubenring 5 / Eingang Weiskirchnerstraße, 1010 WienTagesticket: € 40,002-Tagesticket: € 60,00Tagesticket für StudentInnen (Ausweiskontrolle): € 25,002-Tagesticket für StudentInnen (Ausweiskontrolle): € 45,00Tagesticket: € 50,002-Tagesticket: € 70,00