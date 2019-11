Döbling-Mord: Bewaffneter Verdächtiger stellte sich

Der seit Montagabend flüchtige Verdächtige, der einen 47-Jährigen in Wien-Döbling erschossen haben soll, hat sich der Polizei gestellt.

Ein 47-Jähriger ist am späten Montagabend in einem Innenhof in Wien-Döbling durch einen Kopfschuss ermordet worden . Der Verdächtige flüchtete zunächst vor der Polizei. Wega und Cobra fahndeten im gesamten Wiener Stadtgebiet nach dem mutmaßlichen Todesschützen.Wie die Polizei mitteilte, hat sich der Hauptverdächtige, laut Polizei ein 46 Jahre alter Mann, am Dienstagmorgen gegen 5.10 Uhr in einer Polizeiinspektion selbst den Behörden gestellt.Bei ihm wurde eine Pistole, höchstwahrscheinlich die Mordwaffe, sichergestellt. Die Umstände der Tat sind derzeit noch unbekannt.Zeugen hörten gegen ca. 21.30 Uhr einen Schuss im Innenhof eines Wohnhauses in der Hameaustraße in Neustift am Walde und verständigten die Polizei. Laut Polizei war das 47-jährige männliche Opfer durch einen gezielten Kopfschuss getötet worden.Der Verdächtige und das Opfer – beides österreichische Staatsbürger – dürften sich wohl gekannt haben. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen.