Mord Gloggnitz: Killer war auffälliger Hilfsarbeiter

Am helllichten Tag war eine Seniorin von einem Rumänen mit einem Messer niedergemetzelt worden. Der 38-Jährige galt als auffällig.

Am Freitag gegen 13 Uhr wurde eine 83-Jährige in der Nähe der Schul-Baustelle in Gloggnitz (Neunkirchen) niedergestochen, die Frau wurde zwar schnell von Notarzt und Sanitätern versorgt, doch die Verletzungen der alten Frau waren zu schwer: Sie starb noch am Weg ins Krankenhaus. Auch ein Helikopter stand im Einsatz ( "Heute" berichtete ).Ein Rumäne wurde in Tatortnähe festgenommen, er leistete keinen Widerstand. Auch die Tatwaffe, ein Messer, wurde sichergestellt. Der 38-Jährige war zuletzt als Hilfsarbeiter in einem Pferdehof tätig, flog dort hinaus. Der Mann soll in den letzten Tagen generell recht auffällig gewesen sein.Der zuständige Wr. Neustädter Staatsanwalt Erich Habitzl: "Eine Obduktion wurde angeordnet. Zudem wird der Beschuldigte körperlich untersucht - also auf Alkohol oder Drogen. Momentan deutet nichts auf einen missglückten Raubmord hin." Der Verdächtige wird nach der Einvernahme in die Justizanstalt Wr. Neustadt eingeliefert werden. Ein klares Motiv gibt es nach wie vor nicht - es gilt die Unschuldsvermutung. (Lie)