U-Haft nach tödlicher Attacke in Wien verhängt

Gegen jenen 32-Jährigen, der im Verdacht steht, am Freitag seine Frau in Wien-Wieden erschlagen zu haben, wurde am Montag die U-Haft verhängt.

Nach einer tödlichen Attacke in Wien ist nun der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft. Am vergangenen Freitag soll ein 32-Jähriger seine gleichaltrige Frau in der gemeinsamen Wohnung in Wien-Wieden erschlagen haben.Im Anschluss an die Tat stellte sich der mutmaßliche Täter der Polizei, bei der er sich teilgeständig über die Geschehnisse in der Wohnung zeigte. Am Montag bestätigte Gerichtssprecher Thomas Spreitzer, dass über den 32-Jährigen die U-Haft verhängt wurde. Diese ist jedenfalls bis 7. Oktober rechtswirksam.Nach dem bisherigen Erkenntnisstand gehen die Ermittler von Eifersucht als Tatmotiv aus. Der Mann hatte seine Frau mit einer Holzlatte attackiert und ihr so tödliche Verletzungen zugefügt. Vor der Haftrichterin machte der Verdächtige im Gegensatz zu den polizeilichen Befragungen von seinem Schweigerecht Gebrauch und keine Angaben. Das Ehepaar hat drei Kinder , die bei der Bluttat nicht dabei gewesen sein dürften. Sie wurden vorerst bei der Wiener Kinder- und Jugendhilfe untergebracht.