Mord in Pizzeria in Pitten wird jetzt nachgestellt

Ein 31-Jähriger soll seinen Geschäftspartner (33) in einer Pizzeria in Pitten erstochen haben. Am 24. März wird die Tat rekonstruiert.

Via Sprachnachricht hatte ein 31-jähriger Türke die mutmaßliche Bluttat an seinem Geschäftspartner und Freund angekündigt. Am 20. Jänner 2020 gegen 11 Uhr soll der 31-Jährige den 33-Jährigen schließlich im Lokal in Pitten (Neunkirchen) erstochen haben, dann fotografierte der Killer die Leiche und schickte das Foto via WhatsApp an Bekannte ( "Heute" berichtete ).Als Tatmotiv gilt gekränkte Ehre und Eifersucht. Der von der Kanzlei Rast vertretene Verdächtige wird am Dienstag, 24. März die mutmaßliche Tat in der Pizzeria in Pitten nachstellen. Es gilt die Unschuldsvermutung.