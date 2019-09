Zeugen beschreiben Killer-Festnahme von Göttingen

Nach der Festnahme des mutmaßlichen Täters von Göttingen erzählen nun Augenzeugen vom spektakulären Zugriff der Polizei.

"Es ging alles so schnell"

Nach der Bluttat, die am Donnerstag Göttingen erschütterte, konnte die Polizei am Freitag die Festnahme des mutmaßlichen Täters vermelden . Zu der Bluttat kam es ersten Erkenntnissen zufolge, weil sich Opfer und Täter stritten.Die 44-jährige Frau war die Ex-Freundin des Tatverdächtigen. Das Opfer soll mit einem Feuerlöscher erschlagen, mit Benzin übergossen und anschließend angezündet worden sein. Mit "großer Erleichterung" gab die Polizei schließlich am Freitag bekannt, dass der mutmaßliche Mörder N. festgenommen werden konnte. Die Polizei wurde zuvor von einem Mann alarmiert, der den Verdächtigen erkannte.Zeugen des Zugriffs berichten nun über den spektakulären Zugriff der deutschen Einsatzkräfte. Ein Zivilfahrzeug der Polizei sei vorgefahren. Eine Beamtin und ein Beamter stiegen aus dem Auto und stürzten sich auf den Tatverdächtigen.Von einem großen Polizeiaufgebot ist die Rede. Die Zeugen, zwei junge Männer, beschreiben in der Situation nicht realisiert zu haben, dass es sich beim Zugriff um die Festnahme des mutmaßlichen Täters handelt. Einer der beiden zollt der Polizei für den Zugriff den "größten Respekt". Alle Aussagen der beiden Augenzeugen siehst du im Video oben.