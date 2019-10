Mord Vösendorf: Opfer war Vater und Landwirt

Trauer in Vösendorf um einen bekannten Unternehmer und Bauern: Der 61-jährige hinterlässt eine Frau und drei Söhne. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

Die Kriminalisten versuchen am Tatort in Vösendorf gerade, die letzten Stunden des 61-Jährigen zu rekonstruieren. Der 61-Jährige dürfte durch stumpfe Gewalt gestorben sein, sprich, der Landwirt wurde vermutlich erschlagen.Am Mittwoch wurde der 61-Jährige von einem Familienmitglied, das immer im Betrieb half, tot aufgefunden ( "Heute" berichtete ). Der Mann verständigte sofort die Polizei.Der 61-Jährige war Fleischproduzent, Abhofverkäufer und Unternehmer. Er hatte drei erwachsene Söhne, seine Ehefrau und Mutter der Kinder war vor Jahren mit einem rumänischen Arbeiter durchgebrannt. Der 61-Jährige fand aber eine neue Liebe und ehelichte diese. Die Ehefrau, eine Rumänin, ist gerade in ihrer Heimat, war zur Tatzeit nicht in Vösendorf."Gutherzig, ein sehr lieber Kerl, zurückhaltend. Er hatte auch immer wieder finanzielle Probleme", sagt ein Bekannter des Opfers, der anonym bleiben will, zuEs war somit der 13. Mord im Jahr 2019 in Niederösterreich. Bemerkenswert: Zum ersten Mal war das Opfer männlich - alle anderen Opfer waren Frauen.