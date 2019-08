Mordalarm in Simmering: Polizisten finden Leiche

Am Dienstagvormittag meldete sich ein Jugendlicher bei der Wiener Polizei: In der Mühlsangergasse soll ein Mensch ermordet worden sein.

Wie die Landespolizeidirektion Wien am Dienstagnachmittag mitteilt, hat am Vormittag, gegen 9.20 Uhr, ein Jugendlicher einen möglichen Mord in Simmering gemeldet.Der 17-jährige Österreicher zeigte an, dass es am Vorabend in einem Wohnhaus in der Mühlsangergasse zu einem Tötungsdelikt gekommen sei.Im Zuge einer Nachschau durch die Polizisten konnte die Leiche eines derzeit noch unbekannten Mannes aufgefunden werden.Weder die Todesursache, noch das Motiv sind derzeit bekannt. Das Landeskriminalamt Wien hat die Amtshandlung übernommen. Ein Tatverdächtiger befindet sich in Haft.(red)