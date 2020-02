Mordalarm in Tirol: Frauen-Leiche in Keller entdeckt

In einem Keller im Tiroler Kaiserwinkl wurde eine Leiche gefunden. Laut Kriminalpolizei ist sie womöglich nicht eines natürlichen Todes gestorben.

Wie die "Tiroler Tageszeitung" am heutigen Donnerstag zur Mittagszeit berichtete, sind in Kössen gerade zahlreiche Polizeikräfte zu einem Leichenfund ausgerückt.Der Körper einer Frau soll demnach in einem Keller in der Gemeinde im Kaiserwinkl aufgefunden worden sein. Es besteht Mordalarm, weil immer noch der Verdacht besteht, die Frau könnte nicht eines natürlichen Todes gestorben sein.Genauere Angaben dazu seien zum aktuellen Zeitpunkt nicht möglich.