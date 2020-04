Mordversuch! 22-Jährige stach auf Mann ein

In einer Wohnung in Innsbruck ist es am Mittwochabend zu einem versuchten Mord gekommen. Ein 57-Jähriger wurde von einer jungen Frau mit einem Messer attackiert und verletzt.

Gegen 20.00 Uhr kam es in der Wohnung eines 57-jährigen Österreichers in Innsbruck zwischen ihm und einer 22-jährigen Österreicherin zu einem Streit.Im Zuge der Auseinandersetzung ging die junge Frau in die Küche, holte ein Messer und stach gezielt auf den Oberkörper des 57-Jährigen ein.Anschließend rief die 22-Jährige den Polizeinotruf an und teilte mit, dass sie eine männliche Person mit einem Messer am Hals verletzt habe.Die Österreicherin konnte in unmittelbarer Tatortnähe festgenommen werden. Der 57-jährige erlitt durch die Tat schwere Verletzungen.Laut Polizei ist der Mann jedoch stabil und befindet sich in keinem lebensbedrohenden Zustand.