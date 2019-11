Messerstecher vom Reumannplatz gefasst

Der Polizei ist es gelungen, jenen Mordversuch zu klären, der sich im Juli in Wien-Favoriten am Reumannplatz ereignet hat.

Das Landeskriminalamt konnte einen Mordversuch in Wien-Favoriten klären. Die Tat ereignete sich am 12. Juli am Reumannplatz Im Juli war es am Reumannplatz zu einer Auseinandersetzung gekommen, bei der ein 21-Jähriger auf offener Straße von einem Angreifer mit einem Messer attackiert wurde. Wie am Dienstag bekannt wurde, konnte die Polizei die Tat nun aufklären.Im Zuge umfangreicher Ermittlungen ist es gelungen einen 22-Jährigen als Tatverdächtigen zu identifizieren und festzunehmen. Bei den Einvernahmen zeigte sich mutmaßliche Täter, ein Syrer, geständig.Laut Angaben von Zeugen war ein Streit, der via Telefon ausgetragen wurde, der Bluttat vorangegangen. Kurze Zeit später kamen sechs Männer aus einem Park, wobei einer der Angreifer ein Messer dabei hatte und von hinten auf das Opfer einstach und flüchtete. Am Montag konnte der Verdächtige an einer Wohnadresse angetroffen und festgenommen werden.