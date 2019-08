Vor 1 ' Mordversuch Krems: Frau teilweise geständig

Mann wurde in Krems operiert. Bild: Kein Anbieter/Daniel Schreiner (Symbol)

Nach der Bluttat in Krems am Dienstag zeigte sich die verdächtige Ungarin (41) heute geständig. Sie soll ihren Gatten (54) per Lungenstich schwer verletzt haben.