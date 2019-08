Motorrad-Diebe in Wien auf frischer Tat ertappt

Am Montag beobachtete eine Polizeistreife, wie zwei Männer ein Motorrad auf einen Klein-Lkw verluden. Sie waren dabei, es zu stehlen.

Beamte in Wien-Favoriten konnten am Montag einen Motorrad-Diebstahl in letzter Sekunde verhindern. Im Zuge ihres Streifendienstes beobachteten die wachsamen Beamten zwei Männer, als sie in der Altdorferstraße ein Leichtmotorrad auf einen Lkw verluden.Im Zuge einer Kontrolle konnte festgestellt werden, dass die ungarischen Staatsangehörigen im Alter von 17 und 41 Jahren versuchten, das Fahrzeug zu stehlen. Die Männer wurden noch vor Ort festgenommen.(mr)