Motorräder fingen nach Crash Feuer: 2 Biker tot

Zwei Motorradfahrer sind Freitagnachmittag in Waizenkirchen (Bezirk Grieskirchen) bei einem Überholmanöver kollidiert und gestorben.

Zu einem tragischen Motorradunfall ist es am Freitagnachmittag auf der Eferdinger Straße (B129) gekommen. Zwei Biker waren unabhängig voneinander auf der B129 unterwegs. Ein 53-jähriger Biker aus Traun überholte einen Lastwagen mit Anhänger und dürfte dabei einen 30-Jährigen aus Schlüßlberg, der ihm auf seinem Motorrad entgegenkam, übersehen haben.Es kam zum Frontalcrash. Das Motorrad des 30-Jährigen wurde etwa 120 Meter weit in ein Feld, das andere unter den Anhänger geschleudert, wo es sofort in Flammen aufging. Der 53-Jährige schlitterte etwa 50 Meter weiter und blieb auf der Fahrbahn liegen. Beide Motorräder und der Anhänger brannten völlig aus.Bei der Kollision wurden die beiden Motorradfahrer so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarben. Der Lkw-Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.Vier Feuerwehren, Rettungsdienst, Notarzt und Notarzthubschrauber sowie die Polizei waren im Einsatz. Die Straße musste drei Stunden lang gesperrt werden.