Pkw in Flammen, Lenker konnte aus Auto springen

Ein Pkw fing aus ungeklärter Ursache Feuer in Ternitz-Pottschach. Der Lenker konnte den Flammen jedoch ohne Verletzungen entfliehen.

Ein Pkw verlor am Samstagvormittag während seiner Fahrt aus ungeklärten Gründen zunächst einzelne Teile aus dem Motorraum und fing Feuer in Pottschach-Ternitz (Bezirk Neunkirchen): Der alleine im Wagen befindliche Lenker konnte noch rechtzeitig rechts ranfahren und aus dem Fahrzeug hüpfen, bevor der Pkw in Flammen aufging. Ein aufmerksamer Anrainer holte gleich seinen Feuerlöscher und begann das brennende Fahrzeug zu löschen, während die Feuerwehren Ternitz-Pottschach, Putzmannsdorf und Rohrbach anrückten.Trotz der engagierten Löschversuche, stand der Motorraum des Fahrzeugs beim Eintreffen der Einsatzkräfte in Vollbrand. Das Feuer konnte jedoch ohne Probleme gelöscht werden. Die Ursachenermittlung läuft.