Diese Hotels müssen Musik-Fans kennen

Hotels mit Themen rund um das Gebiet der Musik sind auf der ganzen Welt verstreut und laden zu einem besonderen Urlaubserlebnis ein.

Manche Hotels treffen den guten Ton, indem sie das Herz von Musik-Fans mit ihrem besonderen Inneren bezaubern. An den folgenden Orten wird die Harmonie in Form von Noten und Klängen ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt.Im kürzlich eröffneten, über 900 Zimmer verfügenden Hotel können die Gäste sich eine Fender Gitarre ausleihen und ihr Hotelzimmer so in ein Studio verwandeln. (mit Headset) Überall steht musikalischer Krimskrams herum, darunter ein Mantel, den Elvis Presley getragen hat und ein Kirkwood Flügel, an dem sich einst der junge Freddy Mercury übte.Hier gibt es verschiedenste Themenräume. In den speziell eingerichteten Räumen befindet sich ein 4-Poster-Style-Bett, das mit dramatischer Beleuchtung an die Bühne eines Clubs erinnern soll. Die Lichteffekte können je nach Laune geändert werden. Es gibt auch einen Barbereich, wo die Gäste eine Party veranstalten können.Das erste, was einem beim Eintritt ins Auge fällt, sind der Schlagzeug-geformte Rezeptionsbereich und ein an ein Keyboard und ein Piano erinnernde Barbereich. An den Zimmerwänden befinden sich musikalische Illustrationen von Plattenspielern bis zu Instrumenten.Es hat dieselbe Adresse wie das Abba Museum. Das Hotel verfügt über 49 Räume, deren Einrichtung von den prominenten Nachbarn inspiriert ist. Ganz oben befindet sich ein Abba Gold Raum.Jedes Zimmer verfügt hier über einzigartige Inneneinrichtung. Die Themenbereiche reichen von Weihnachten bis Mittelalter. Die Decke des Chopin Zimmers ziert die Handschrift des Musikers.Im Zentrum des Atriums befindet sich entlang des Bodens die Spur eines Klaviers. Die vier Flügel des Hotels fokussieren sich jeweils auf verschiedene musikalische Genres: Klassik, Oper, Moderne und Jazz.Im "Musique" Zimmer befindet sich eine Manuskript-Poster und Klaviernoten an der Wand, wo man dann inspiriert seine eigene Musik schreiben kann.Die beiden Swimming Pools haben die Form eines Klaviers und einer Gitarre. Auch der ausladende Essensbereich ist völlig dem musikalischen Ambiente gewidmet.Die insgesamt 19 Zimmer verfügen über eine recht auffallende Einrichtung.In der Bar kann man sich eine Gitarre schnappen und eine Kostprobe seiner Künste geben. Die Schlafzimmer wirken wie die Ankleidezimmer eines Musikstars.(GA)