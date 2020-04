Musk: "Corona-Maßnahmen sind Faschismus"

Tech-Milliardär Elon Musk ist mit den Pandemie-Beschränkungen nicht einverstanden und rastete ihretwegen bei einer Telefonkonferenz aus.

Tesla- und SpaceX-CEO Elon Musk könnte für vieles (Technisches) einen Preis erhalten, nicht jedoch für Mitarbeiterführung und Management-Qualitäten. Deswegen ist auch einer der jüngsten cholerischen Ausbrüche in einem Meeting keine Seltenheit für den erfolgreichen Unternehmer. Der Inhalt seines Ausbruchs ist jedoch ein neuer. Er hat mit seiner Unzufriedenheit mit dem Krisenmanagement und dem Raub an der Freiheit der Menschen zu tun.Während einer Telefonkonferenz verlor er komplett die Fassung , attackierte er die Maßnahmen der kalifornischen Regierung zur Bekämpfung des Coronavirus und bezeichnete diese als faschistisch.Anlass für den Ausraster des Milliardärs boten die Quartalszahlen des Elektroauto-Herstellers - obwohl Tesla sogar mit Gewinnen überrascht. Musks Freude darüber blieb jedoch aus. Seiner Auffassung nach würden Menschen„in ihren Häusern eingesperrt und ihre Rechte nach der Verfassung verletzt". Er begründete das noch ein wenig rationaler. Er schränkte ein, dass die persönliche Freiheit nicht so sehr verletzt werden müsse und jeder sich selbst entscheiden können sollte, ob er hinausgehen möchte oder nicht. „Aber den Leuten zu sagen, dass sie ihr Haus nicht verlassen können, dass sie dann festgenommen werden, das ist faschistisch, das ist nicht demokratisch, das ist nicht Freiheit."Es ist nicht das erste Mal, dass sich Musk in Rage redet. Viele Unternehmen befinden sich durch die Einschränkungen in einer noch schwierigeren Lage als Tesla. „Das wird viel Schaden anrichten, nicht nur für Tesla, sondern auch für viele Unternehmen", kritisierte Musk. Und während Tesla durch die Krise kommen werde, „schaffen es viele kleine Firmen nicht".Zum Abschluss seiner Tirade forderte der Tesla-Chef, den Menschen „ihre gottverdammte Freiheit" wiederzugeben. Dann brach die Übertragung ab und die Konferenz wurde nach einigen Minuten Pause fortgesetzt.Anfang März hatte Musk in einem Tweet seinem Unmut Ausdruck verliehen und seine Meinung zu der Krisensituation geäußert: „Die Coronavirus-Panik ist dumm." Er scheiterte schließlich am Ansuchen von Ausnahmeerlaubnissen für den Weiterbetrieb der Tesla-Fabrik in Fremont bei San Francisco.