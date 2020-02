Weltgrößte Handy-Messe MWC kurzfristig abgesagt

Der Mobile World Congress findet heuer nicht statt. Das Corona-Virus führte erst zu einem Aussteller-Absprung, nun wurde die Messe komplett abgesagt.

Der Mobile World Congress ist mit über 100.000 Besuchern und über 2.000 Ausstellern die größte Tech-Messe Europas. Heuer fällt der seit 1987 jährlich stattfindende MWC kurzfristig aus. Eigentlich hätte die Messe vom 24. bis 27. Februar über die Bühne gehen sollen. Aufgrund des Corona-Virus sagten aber immer mehr Aussteller in den letzten Tagen ab, nun zogen die Organisatoren die Reißleine.Die GSMA, die Organisation hinter dem MWC in Barcelona, gab am Mittwochabend bekannt, dass die Veranstaltung abgesagt wird, da die Anzahl der Unternehmen nach dem Ausbruch des Coronavirus dramatisch zurückgegangen ist. In einer per E-Mail versendeten Erklärung schrieb GSMA-Geschäftsführer John Hoffman laut "Bloomberg", der Ausbruch habe es "unmöglich" gemacht, die Veranstaltung abzuhalten.LG hatte mit der Absage den Anfang gemacht. Danach sprangen auch Riesen wie Amazon, Sony, Nvidia, Ericsson und Co. ab. Nur eine Handvoll großer Namen blieb übrig. Der Tenor der Fernbleibenden: Sie verwiesen auf das Risiko für die öffentliche Gesundheit, das durch die Verbreitung des Coronavirus bei ihren Mitarbeitern auf der Messe, die über 100.000 Besucher aus der ganzen Welt anzieht, entstünde.Die Messeveranstalter hatten erst versucht, mit strikten Gesundheitsmaßnahmen gegenzusteuern. So sollten Händeschütteln reduziert und vor allem chinesische Aussteller streng überprüft werden sollen. Doch es trudelten dennoch immer mehr Absagen ein. Am Mittwoch gaben dann auch noch Riesen wie Nokia/HMD Global und die Deutsche Telekom ihre Absage bekannt. Am Abend stoppte GSMA dann die komplette Messe. Die Hersteller selbst wollen ihre neuesten Smartphones und anderen Geräte nun in Livestreams präsentieren.