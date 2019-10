Mysteriöser Code im Austria-Artikel auf WienWiki

Der Zahlencode 1312 steht für "All cops are bastards" – und ist vor allem bei Fußball-Hooligans und -Ultras populär. Nun taucht er an einem unerwarteten Ort auf.

Der Wiener Journalist Michael Bonvalot beschäftigt sich mit Rechtsextremismus in der Fußballszene. Am Mittwoch hat er auf Twitter einen interessanten Fund geteilt. Auf dem Wien-Wiki der Stadt findet sich im Artikel zum FK Austria-Wien ein Foto, das die Amateure vor der Abfahrt zur Partie gegen Juventus am 12. April 1914 zeigt. Die Nummerntafel des Autos zeigt die Zahlenkombination 1312.Mit 1312 ist jeweils der erste, dritte, erste und zweite Buchstabe des Alphabets gemeint, also A, C, A und B. Diese Abkürzung steht (in der rechten Fußballszene) für "All cops are bastards". Laut Bonvalot könnte das Foto von einem Nutzer mit Photoshop nach bearbeitet und in das offizielle Geschichts-Wiki eingeschleust worden sein. Er selbst findet "das sehr lustig, das ist sehr subtil!"