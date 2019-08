Sind E-Tschick schuld an neuer Lungenkrankheit?

Eine neue Atemwegserkrankung besorgt Ärzte zutiefst. Sie befürchten, dass sie von den als weniger schädlich geltenden Zigi-Alternativen ausgelöst wird.

Husten, heftige Schmerzen in der Brust, Kurzatmigkeit, mitunter auch Fieber, Übelkeit und Durchfall – diese Symptome bereiten Medizinern in den USA derzeit große Sorgen, wie die "Washington Post" berichtete.Der Grund: Sie wissen nach wie vor nichts über den Auslöser der Gesundheitsprobleme, die bisher fast 100 Menschen auf die Intensivstation brachten.Unklar ist auch, ob sich die Betroffenen – überwiegend Jugendliche – je wieder erholen. So müssen einige künstlich beatmet werden, andere wie der 26-jährige Dylan Nelson aus dem Bundesstaat Wisconsin mussten ins künstliche Koma versetzt werden.Fest steht nur, dass es keine Infektionskrankheit ist – und dass alle Betroffenen vor ihrer Erkrankung E-Zigaretten nutzten, die sie mit verschiedenen Liquids befüllten, darunter unter anderem nikotinhaltige, solche auf THC-Basis und selbst gemixte.Ob zwischen dem Vapen und den ernsten Atemwegserkrankungen ein Zusammenhang besteht, wird derzeit geprüft. Die US-Gesundheitsbehörde CDC arbeitet dafür eng mit den Gesundheitsdepartementen der betroffenen Bundesstaaten zusammen.Derzeit werden die von den Patienten verwendeten E-Zigis und die verwendeten Flüssigkeiten untersucht. So soll herausgefunden werden, ob spezifische Inhaltsstoffe oder Verunreinigungen in E-Zigaretten oder Liquids für die Erkrankungen verantwortlich sind. (fee)