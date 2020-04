Mysteriöse Kinderkrankheit lässt Ärzte rätseln

Eine rätselhafte Entzündungserkrankung bei Kindern, die diese auf die Intensivstation bringt. Es wird untersucht, ob ein Zusammenhang mit dem Coronavirus besteht.

Ärzte in Großbritannien, Italien und Spanien schlagen Alarm. In den vergangenen Wochen sei die Anzahl der Kinder gestiegen, die wegen einer seltenen Entzündungserkrankung auf der Intensivstation behandelt werden mussten.Wie der britische Gesundheitsminister Matt Hancock gegenüber dem Radiosender LBC sagte, seien bei den Fällen Merkmale des sogenannten Kawasaki-Syndroms festgestellt worden, einer seltenen Blutgefäßerkrankung.Symptome sind unter anderem Fieber, fleckiger Ausschlag und eine rote Erdbeerzunge. Oft kommt es bei der Erkrankung zu Beschwerden mit dem Herzen, die in seltenen Fällen auch tödlich sein können.Aus Spanien wird wiederum von Symptomen wie schweren Magenschmerzen berichtet. Ob es Zusammenhang zum Coronavirus besteht, ist derzeit noch unklar. Nur ein Teil der betroffenen Kinder wurde positiv auf den Coronavirus getestet.