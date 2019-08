Mysteriöse Lichter: Landeten Ufos in Wien?

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sichteten Wiener in der ganzen Stadt die selben eigenartigen Lichter - scheinbar unerklärbar.

Es gibt bekanntlich für alles eine plausible Erklärung. Doch für viele Wiener sah alles doch ziemlich eigenartig und gar überirdisch aus. Die mysteriösen Lichter am nächtlichen Himmel sorgten bei so manchen für ein mulmiges Bauchgefühl und der ein oder andere fragte sich, ob es nicht doch Ufos sein könnten.Der Grund für das Lichterspiel am Wiener Himmel ist aber nicht so überirdisch wie man glauben könnte. Im Ernst-Happel-Stadion heizten nämlich die Rocker von Rammstein richtig ein - und wie es sich für einen Auftritt der Band gehört, gab es eine atemberaubende Show. Weil aber dichte Wolken über dem Stadion schwebten, wurde die Lichter- und Feuershow des Konzertes von ihnen reflektiert. Eine Ufo-Landung kann also ausgeschlossen werden. (zdz)