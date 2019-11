18.11.2019 13:29 Frau baut Unfall, fährt auf Flucht in nächstes Auto

Dieses Video von einem Unfall heute Früh in Linz geht derzeit in sozialen Netzwerken viral. (Video: privat)

Sie will vom Unfallort flüchten, kracht dabei in ein weiteres Auto. Ein Video von einem spektakulären Crash in Linz geht in sozialen Netzwerken viral. Die Infos.