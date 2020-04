Nach Hausabriss blieben 2 Marderbabys allein zurück

Beinahe täglich bekommt die Pfotenhilfe Lochen Tierwaisen zum Versorgen vorbei gebracht. Derzeit kümmern sich die Tierschützer um zwei Marderbabys.

Viele Wildtiere aufgenommen

Die kleinen Fellknäuel sind erst wenige Tage alt, ein paar Gramm leicht und bringen noch nicht einmal die Augen auf.Bei einem Hausabriss in Salzburg wurde versehentlich das Nest einer Marderfamilie zerstört. Zurück blieben die beiden Babys.Als auch die Mama der beiden nach Stunden nicht zurückkehrte, brachten die Finder den süßen Nachwuchs zum Tierschutzhof nach Lochen (Bez. Braunau)."Die beiden waren völlig hilflos. Sie bekommen jetzt alle drei Stunden das Flascherl von mir - auch nachts - und entwickeln sich prächtig. Den Fütterungszeitpunkt kann man nicht verschlafen, da sie sich lautstark melden, wenn sie Hunger haben", so Pfotenhilfe-Geschäftsführerin Johanna Stadler schmunzelnd.Mittlerweile kam noch ein drittes Marderbaby aus dem Bezirk Hallein (Salzburg) dazu. Es konnte laut Stadler im letzten Moment vor einem Jäger gerettet werden. Dieser habe es erschlagen wollen.Mehrmals täglich werden Widtierwaisen oder verletzte Wildtiere zur Pfotenhilfe gebracht und kontaktlos übergeben. Insgesamt versorgt der Tierschutzhof derzeit an Tierwaisen auch noch sieben Katzenbabys, zwei Feldhasen, drei Tauben, zwölf Amseln, zwei Stare, sechs aus der Winterruhe erwachte Igelbabys, sechs Eichhörnchen sowie zwei verletzte Falken und einen verletzten Bussard.