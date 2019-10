Nach Hausbrand in Salzburg: 76-Jähriger tot

Nach einem Brand in einem Maxglaner Wohnhaus am Donnerstagabend wurde die Leiche eines 76-jährigen Mannes entdeckt.

Am Donnerstagabend kam für einen 76-Jährigen nach einem Brand in dessen Haus jede Hilfe zu spät. Das Feuer brach offenbar im ersten Obergeschoss des Einfamilienhauses aus. Die Brandursache ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist ein technischer Defekt oder ein Unfall am wahrscheinlichsten. Die Polizei geht nicht von Brandstiftung aus.Nachbarn bemerkten gegen 18 Uhr eine starke Rauchentwicklung im Haus und alarmierten die Feuerwehr. Doch die eintreffenden Einsatzkräfte konnten nichts mehr für den Mann tun. Er dürfte schon mehrere Stunden tot im Haus gelegen sein. Eine Obduktion soll nun die Identität des Verstorbenen bestätigen.Beim Toten soll es sich um einen Sammler von Altwaren handeln. Im Haus sei viel Unrat gelagert gewesen. Dies könnte die Ermittlung der Brandursache erschweren. Die ausgerückten Feuerwehren konnten den Brand und sämtliche Glutnester zwar rasch löschen, das Obergeschoss wurde durch den Schwelbrand allerdings völlig zerstört.