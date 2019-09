Nach Messerstich in Baden: Haftbefehl gegen Mann

Nach dem blutigen Streit in Baden sucht die Polizei jetzt einen Türken (35) - er soll mit einem Messer einen Wiener verletzt haben.

Nach dem Bauchstich in Baden fahndet die Polizei nach dem mutmaßlichen Täter, einem 35-jährigen Türken.Der 35-Jährige und der 30-Jährige, die einander nicht kannten, waren Sonntagfrüh in der Kurstadt in Streit geraten, wurden schließlich von der Security aus der Halle B geworfen. Der Türke rannte zum Auto, holte ein Messer, kam zurück, rammte es dem 30-jährigen Wiener in den Bauch und ergriff die Flucht.Der Wiener wurde ins Spital gebracht, dort behandelt und konnte das Krankenhaus sogar wieder verlassen ( "Heute" berichtete ). Die Exekutive hatte rasch ein Verdächtigen, einen 35-jährigen Türken. An dessen Wohnadresse konnte der 35-Jährige jedoch nicht angetroffen werden. Es wurde ein Haftbefehl erlassen, die Fahndung nach dem Verdächtigen läuft.