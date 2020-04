Nach Oktoberfest nun auch Wiener Wiesn abgesagt

Im vergangenen Jahr erreichte das Lederhosen-Festival noch einen Besucherrekord. In diesem Jahr wird das Event nicht stattfinden.

Am Mittwoch erklärte der Sprecher der Wiener Wiesn gegenüber dem "Kurier", dass man nach dem "gesunden Menschenverstand" handeln werde. Kurz darauf die Verkündung: Das Event, das im Wiener Prater hätte stattfinden sollen, wird abgesagt.Die Wiesn-Fans wolle man aber dennoch "beglücken". Dazu würde es aber eine Ankündigung am Donnerstag geben. Mehr wollte man dazu vorerst nicht sagen.Es wäre die 10. Wiener Wiesn gewesen. Über 400.000 Besucher wären zwischen dem 24. September und dem 11. Oktober in den Wiener Prater gepilgert. Der "große Bruder", das Münchner Oktoberfest, sagte die Veranstaltung bereits am Montag ab.