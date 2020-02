Nach Party weg: Mann (46) tot aus Traunsee geborgen

Ein 46-Jähriger aus Altmünster war von einer Faschingsparty nicht nach Hause gekommen. Rettungskräfte fanden seine Leiche tags darauf im Traunsee.

Stundenlang suchten zahlreiche Feuerwehrmänner, Polizisten und Hundestaffeln am Mittwoch in Altmünster (Bez. Gmunden) nach dem Vermissten.Der 46-Jährige war von einer Faschingsparty am Tag zuvor nicht nach Hause gekommen. Als er zu Mittag immer noch nicht zu Hause war, meldete ihn seine Lebensgefährtin bei der Polizei als vermisst.Kurz danach begann auch schon die groß angelegte Suchaktion. Auch der Traunsee wurde mit mehreren Feuerwehrbooten genau abgesucht.Gegen 18 Uhr folgte dann die traurige Nachricht. In der Nähe des Ufers in Altmünster entdeckten Helfer die im Wasser treibende Leiche des 46-Jährigen.Er dürfte ersten Erkenntnissen zu Folge auf dem Heimweg ausgerutscht und in den Traunsee gestürzt sein.