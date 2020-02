Strache gratulierte neuem ZIB-Moderator

Nachwuchsjournalist Stefan Lenglinger moderierte am Dienstag erstmals die "Zeit im Bild" um 20 Uhr. Danach wurde der 27-Jährige auf Twitter von einem User rassistisch beschimpft. Heinz-Christian Strache gratulierte dem neuen ZIB-Moderator.

Ein rassistischer Angriff gegen den neuen ZIB-Moderator Stefan Lenglinger sorgte auf Twitter für Aufregung, "Heute" berichtete. "Und warum brauchen wir jetzt einen Afro als Moderator?", postete Gerhard K. Heilig am Dienstagabend als Reaktion auf die ZiB 20. Er stellte in den Raum: "Damit wir uns langsam an die geplante Masseneinwanderung aus Afrika gewöhnen?"Der Moderator selbst bedankte sich mit einem souveränem Konter: "Freue mich über das inhaltlich konstruktive Feedback!""Falter"-Chefredakteur Florian Klenk wurde bereits auf den Kommentar aufmerksam und meinte: "Man braucht eigentlich gar keine Klarnamenpflicht, um Rassismus und Hass im Netz zu kontern. Die Leute outen sich selbst."Auch Armin Wolf reagierte: "Ein paar besondere Dolme kommen aber nicht damit zurecht, dass er nicht blond ist. Werden sie aushalten müssen."HC Strache gratulierte Lenglinger zu seiner ersten ZIB-Moderation und fügte augenzwinkernd hinzu: "Vielleicht sieht man sich ja mal."